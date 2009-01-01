Party Parrot (PARRY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Party Parrot (PARRY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Party Parrot (PARRY) Informacije The most famous bird on the internet flying its way to a Bill on Solana who is $PARRY Parry is a famous internet meme based on the party parrot and a parrot called Sirocco, who first appeared in a BBC documentary in 2009 before quickly becoming an internet sensation due to his quirky behavior. Between 2009-2015, Sirocco was turned into a drawing and animation, cementing him in the internet hall of fame after blowing up on Slack, Discord and Telegram. Today, this meme is known as Parry. WHERE IS $PARRY Parry lives in the Solana universe, but his spirit is present across the entire internet. plans for $parry Parry’s mission is to be the ultimate icon of positivity, celebration, and achievement in crypto. mission for $parry To continue the legacy of Sirocco (by far the best of all birds) and cement its status as the most famous parrot and original internet meme in history. Službena web stranica: https://www.parry.ing/ Kupi PARRY odmah!

Party Parrot (PARRY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Party Parrot (PARRY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 57.46K $ 57.46K $ 57.46K Ukupna količina: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Količina u optjecaju: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 57.46K $ 57.46K $ 57.46K Povijesni maksimum: $ 0.00712748 $ 0.00712748 $ 0.00712748 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Party Parrot (PARRY)

Party Parrot (PARRY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Party Parrot (PARRY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PARRY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PARRY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PARRY tokena, istražite PARRY cijenu tokena uživo!

PARRY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PARRY? Naša PARRY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PARRY predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!