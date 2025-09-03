Više o PARRY

Party Parrot Logotip

Party Parrot Cijena (PARRY)

Neuvršten

1 PARRY u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Party Parrot (PARRY)
Party Parrot (PARRY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00712748
$ 0.00712748$ 0.00712748

$ 0.00002997
$ 0.00002997$ 0.00002997

--

--

+16.61%

+16.61%

Party Parrot (PARRY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00005746. Tijekom protekla 24 sata, PARRYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PARRY je $ 0.00712748, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00002997.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PARRY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +16.61% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Party Parrot (PARRY)

$ 57.46K
$ 57.46K$ 57.46K

--
----

$ 57.46K
$ 57.46K$ 57.46K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,928.0
999,999,928.0 999,999,928.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Party Parrot je $ 57.46K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PARRY je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999999928.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 57.46K.

Party Parrot (PARRY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Party Parrot u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Party Parrot u USD iznosila je $ +0.0000049093.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Party Parrot u USD iznosila je $ +0.0000147757.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Party Parrot u USD iznosila je $ +0.000012439241977940505.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +0.0000049093+8.54%
60 dana$ +0.0000147757+25.71%
90 dana$ +0.000012439241977940505+27.63%

Što je Party Parrot (PARRY)

The most famous bird on the internet flying its way to a Bill on Solana who is $PARRY Parry is a famous internet meme based on the party parrot and a parrot called Sirocco, who first appeared in a BBC documentary in 2009 before quickly becoming an internet sensation due to his quirky behavior. Between 2009-2015, Sirocco was turned into a drawing and animation, cementing him in the internet hall of fame after blowing up on Slack, Discord and Telegram. Today, this meme is known as Parry. WHERE IS $PARRY Parry lives in the Solana universe, but his spirit is present across the entire internet. plans for $parry Parry’s mission is to be the ultimate icon of positivity, celebration, and achievement in crypto. mission for $parry To continue the legacy of Sirocco (by far the best of all birds) and cement its status as the most famous parrot and original internet meme in history.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Party Parrot (PARRY)

Službena web-stranica

Party Parrot Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Party Parrot (PARRY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Party Parrot (PARRY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Party Parrot.

Provjerite Party Parrot predviđanje cijene sada!

PARRY u lokalnim valutama

Party Parrot (PARRY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Party Parrot (PARRY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PARRY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Party Parrot (PARRY)

Koliko Party Parrot (PARRY) vrijedi danas?
Cijena PARRY uživo u USD je 0.00005746 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PARRY u USD?
Trenutačna cijena PARRY u USD je $ 0.00005746. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Party Parrot?
Tržišna kapitalizacija za PARRY je $ 57.46K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PARRY?
Količina u optjecaju za PARRY je 1000.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PARRY?
PARRY je postigao ATH cijenu od 0.00712748 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PARRY?
PARRY je vidio ATL cijenu od 0.00002997 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PARRY?
24-satni obujam trgovanja za PARRY je -- USD.
Hoće li PARRY još narasti ove godine?
PARRY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PARRY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.