Party Parrot (PARRY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00712748$ 0.00712748 $ 0.00712748 Najniža cijena $ 0.00002997$ 0.00002997 $ 0.00002997 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +16.61% Promjena cijene (7D) +16.61%

Party Parrot (PARRY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00005746. Tijekom protekla 24 sata, PARRYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PARRY je $ 0.00712748, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00002997.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PARRY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +16.61% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Party Parrot (PARRY)

Tržišna kapitalizacija $ 57.46K$ 57.46K $ 57.46K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 57.46K$ 57.46K $ 57.46K Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,999,928.0 999,999,928.0 999,999,928.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Party Parrot je $ 57.46K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PARRY je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999999928.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 57.46K.