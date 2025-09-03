Particle (PRTCLE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 1.14 Najniža cijena $ 0.00151873 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +0.06%

Particle (PRTCLE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00218288. Tijekom protekla 24 sata, PRTCLEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PRTCLE je $ 1.14, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00151873.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PRTCLE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +0.06% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Particle (PRTCLE)

Tržišna kapitalizacija $ 5.52K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.52K Količina u optjecaju 2.53M Ukupna količina 2,527,955.259592174

Trenutačna tržišna kapitalizacija Particle je $ 5.52K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PRTCLE je 2.53M, s ukupnom količinom od 2527955.259592174. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.52K.