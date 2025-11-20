Parsona Cijena danas

Trenutačna cijena Parsona (SONA) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SONA u USD je -- po SONA.

Parsona trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 4,705.68, s količinom u optjecaju od 9.50M SONA. Tijekom posljednja 24 sata, SONA trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00628845, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, SONA se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Parsona (SONA)

Tržišna kapitalizacija $ 4.71K$ 4.71K $ 4.71K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.95K$ 4.95K $ 4.95K Količina u optjecaju 9.50M 9.50M 9.50M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Parsona je $ 4.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SONA je 9.50M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.95K.