PARSIQ Cijena danas

Trenutačna cijena PARSIQ (PRQ) danas je $ 0.0032407, s promjenom od 4.45% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PRQ u USD je $ 0.0032407 po PRQ.

PARSIQ trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 952,041, s količinom u optjecaju od 292.76M PRQ. Tijekom posljednja 24 sata, PRQ trgovao je između $ 0.00319173 (niska) i $ 0.00341585 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 2.62, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0018575.

U kratkoročnim performansama, PRQ se kretao +0.11% u posljednjem satu i -31.14% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu PARSIQ (PRQ)

Tržišna kapitalizacija $ 952.04K$ 952.04K $ 952.04K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Količina u optjecaju 292.76M 292.76M 292.76M Ukupna količina 310,256,872.0 310,256,872.0 310,256,872.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija PARSIQ je $ 952.04K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PRQ je 292.76M, s ukupnom količinom od 310256872.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.01M.