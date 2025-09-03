Parrot Protocol (PRT) Informacije o cijeni (USD)

Parrot Protocol (PRT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PRTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PRT je $ 0.03383104, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PRT se promijenio za +0.03% u posljednjih sat vremena, -4.49% u posljednjih 24 sata i -5.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Parrot Protocol (PRT)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Parrot Protocol je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PRT je 0.00, s ukupnom količinom od 2232013358.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 217.38K.