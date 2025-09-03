Parkcoin (KPK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 24-satna najniža cijena $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 24-satna najviša cijena $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 Najviša cijena ikada $ 1.21$ 1.21 $ 1.21 Najniža cijena $ 1.046$ 1.046 $ 1.046 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.05% Promjena cijene (7D) +0.71% Promjena cijene (7D) +0.71%

Parkcoin (KPK) cijena u stvarnom vremenu je $1.18. Tijekom protekla 24 sata, KPKtrgovalo je između najniže cijene $ 1.17 i najviše cijene $ 1.18, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KPK je $ 1.21, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.046.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KPK se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.05% u posljednjih 24 sata i +0.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Parkcoin (KPK)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 0.0 0.0 0.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Parkcoin je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KPK je 0.00, s ukupnom količinom od 0.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 0.00.