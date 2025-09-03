Više o PRB

PRB Informacije o cijeni

PRB Službena web stranica

PRB Tokenomija

PRB Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Paribu Net Logotip

Paribu Net Cijena (PRB)

Neuvršten

1 PRB u USD cijena uživo:

$0.306775
$0.306775$0.306775
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Paribu Net (PRB)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 08:07:54 (UTC+8)

Paribu Net (PRB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.98
$ 1.98$ 1.98

$ 0.261677
$ 0.261677$ 0.261677

--

--

0.00%

0.00%

Paribu Net (PRB) cijena u stvarnom vremenu je $0.306775. Tijekom protekla 24 sata, PRBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PRB je $ 1.98, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.261677.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PRB se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Paribu Net (PRB)

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

--
----

Trenutačna tržišna kapitalizacija Paribu Net je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PRB je 0.00, s ukupnom količinom od . Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 0.00.

Paribu Net (PRB) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Paribu Net u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Paribu Net u USD iznosila je $ +0.0093898305.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Paribu Net u USD iznosila je $ +0.0276791118.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Paribu Net u USD iznosila je $ -0.01788083284370314.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +0.0093898305+3.06%
60 dana$ +0.0276791118+9.02%
90 dana$ -0.01788083284370314-5.50%

Što je Paribu Net (PRB)

Paribu Net is a fast, secure, robust and scalable blockchain. On average, a block is generated in Paribu Net every five seconds. Maximum block size is 90 million GAS and the current structure supports a maximum of 857 transactions per second. Paribu Net developed its consensus mechanism by combining Delegate Proof of Stake (dPoS) and Proof of Authority (PoA) algorithms, called Bouleuterion Consensus. PRB is a native token of Paribu Net. It can be used to pay transaction fees and it will be used in staking, governance and validator application. The holders of PRB will be able to stake on Paribu Net in 2022. Paribu Net focused on GameFi, NFTs, DeFi and d'Apps. Paribu Net is being supported by Paribu. Paribu is the leading exchange of Turkey thanks to 5,5 million users in Turkey.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Paribu Net (PRB)

Službena web-stranica

Paribu Net Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Paribu Net (PRB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Paribu Net (PRB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Paribu Net.

Provjerite Paribu Net predviđanje cijene sada!

PRB u lokalnim valutama

Paribu Net (PRB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Paribu Net (PRB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PRB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Paribu Net (PRB)

Koliko Paribu Net (PRB) vrijedi danas?
Cijena PRB uživo u USD je 0.306775 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PRB u USD?
Trenutačna cijena PRB u USD je $ 0.306775. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Paribu Net?
Tržišna kapitalizacija za PRB je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PRB?
Količina u optjecaju za PRB je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PRB?
PRB je postigao ATH cijenu od 1.98 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PRB?
PRB je vidio ATL cijenu od 0.261677 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PRB?
24-satni obujam trgovanja za PRB je -- USD.
Hoće li PRB još narasti ove godine?
PRB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PRB predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 08:07:54 (UTC+8)

Paribu Net (PRB) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.