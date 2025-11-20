Pareto Staked USP Cijena danas

Trenutačna cijena Pareto Staked USP (SUSP) danas je $ 1.052, s promjenom od 0.02% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SUSP u USD je $ 1.052 po SUSP.

Pareto Staked USP trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,900,422, s količinom u optjecaju od 5.61M SUSP. Tijekom posljednja 24 sata, SUSP trgovao je između $ 1.052 (niska) i $ 1.052 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.052, dok je rekordna najniža cijena bila $ 1.012.

U kratkoročnim performansama, SUSP se kretao -- u posljednjem satu i +0.17% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Pareto Staked USP (SUSP)

Tržišna kapitalizacija $ 5.90M$ 5.90M $ 5.90M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.90M$ 5.90M $ 5.90M Količina u optjecaju 5.61M 5.61M 5.61M Ukupna količina 5,607,361.705939488 5,607,361.705939488 5,607,361.705939488

