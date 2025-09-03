Paraverse (PARA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00249998$ 0.00249998 $ 0.00249998 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.01% Promjena cijene (1D) +0.01% Promjena cijene (7D) -0.00% Promjena cijene (7D) -0.00%

Paraverse (PARA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PARAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PARA je $ 0.00249998, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PARA se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, +0.01% u posljednjih 24 sata i -0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Paraverse (PARA)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 18.19M$ 18.19M $ 18.19M Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

Trenutačna tržišna kapitalizacija Paraverse je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PARA je 0.00, s ukupnom količinom od 1.0e+15. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.19M.