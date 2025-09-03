Parasol Finance (PSOL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.19304$ 0.19304 $ 0.19304 Najniža cijena $ 0.00401139$ 0.00401139 $ 0.00401139 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +0.66% Promjena cijene (7D) +0.66%

Parasol Finance (PSOL) cijena u stvarnom vremenu je $0.00416739. Tijekom protekla 24 sata, PSOLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PSOL je $ 0.19304, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00401139.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PSOL se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +0.66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Parasol Finance (PSOL)

Tržišna kapitalizacija $ 23.37K$ 23.37K $ 23.37K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 87.52K$ 87.52K $ 87.52K Količina u optjecaju 5.61M 5.61M 5.61M Ukupna količina 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Parasol Finance je $ 23.37K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PSOL je 5.61M, s ukupnom količinom od 21000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 87.52K.