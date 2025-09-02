ParagonsDAO (PDT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.04833197 24-satna najviša cijena $ 0.051503 Najviša cijena ikada $ 0.937515 Najniža cijena $ 0.02082738 Promjena cijene (1H) -0.20% Promjena cijene (1D) -1.50% Promjena cijene (7D) +0.73%

ParagonsDAO (PDT) cijena u stvarnom vremenu je $0.05073. Tijekom protekla 24 sata, PDTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.04833197 i najviše cijene $ 0.051503, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PDT je $ 0.937515, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02082738.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PDT se promijenio za -0.20% u posljednjih sat vremena, -1.50% u posljednjih 24 sata i +0.73% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ParagonsDAO (PDT)

Tržišna kapitalizacija $ 6.31M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.27M Količina u optjecaju 124.20M Ukupna količina 143,227,431.8667123

Trenutačna tržišna kapitalizacija ParagonsDAO je $ 6.31M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PDT je 124.20M, s ukupnom količinom od 143227431.8667123. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.27M.