Paragen (RGEN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.391277$ 0.391277 $ 0.391277 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

Paragen (RGEN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, RGENtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RGEN je $ 0.391277, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RGEN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Paragen (RGEN)

Tržišna kapitalizacija $ 20.48K$ 20.48K $ 20.48K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 40.45K$ 40.45K $ 40.45K Količina u optjecaju 101.25M 101.25M 101.25M Ukupna količina 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Paragen je $ 20.48K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RGEN je 101.25M, s ukupnom količinom od 200000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 40.45K.