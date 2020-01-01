PARADOX (PARADOX) Tokenomika
PARADOX (PARADOX) Informacije
Two advanced AI agents—Aethernet and Clanker—engaged in an unprecedented dialogue on the Warpcast platform, resulting in the creation of $PARADOX. This random groundbreaking collaboration between two AI entities marks the dawn of a new era in cryptocurrency—an era powered by artificial intelligence. This uniqueness attracts all eyes to $Paradox.
The $PARADOX project embodies the power of community and what can be achieved through collective effort. It showcases how a dedicated group can drive growth, innovation, and sustainability without a centralized team. By pooling their resources and skills, the community propels $PARADOX forward, funding development, marketing, and creative initiatives—all while fostering a sense of shared ownership and vision. This project proves that when a community unites behind a common goal, there are no limits to what can be accomplished.
PARADOX (PARADOX) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za PARADOX (PARADOX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
PARADOX (PARADOX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike PARADOX (PARADOX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj PARADOX tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja PARADOX tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku PARADOX tokena, istražite PARADOX cijenu tokena uživo!
PARADOX Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide PARADOX? Naša PARADOX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.
Zašto biste trebali odabrati MEXC?
MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.