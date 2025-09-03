PARADOX (PARADOX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.138548 24-satna najniža cijena $ 0.150904 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 12.23 Najniža cijena $ 0.04774574 Promjena cijene (1H) +1.12% Promjena cijene (1D) -3.96% Promjena cijene (7D) -25.94%

PARADOX (PARADOX) cijena u stvarnom vremenu je $0.141888. Tijekom protekla 24 sata, PARADOXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.138548 i najviše cijene $ 0.150904, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PARADOX je $ 12.23, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.04774574.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PARADOX se promijenio za +1.12% u posljednjih sat vremena, -3.96% u posljednjih 24 sata i -25.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PARADOX (PARADOX)

Tržišna kapitalizacija $ 141.89K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 141.89K Količina u optjecaju 1.00M Ukupna količina 1,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija PARADOX je $ 141.89K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PARADOX je 1.00M, s ukupnom količinom od 1000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 141.89K.