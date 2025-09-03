Više o PARADOX

PARADOX Cijena (PARADOX)

1 PARADOX u USD cijena uživo:

$0.141888
-3.90%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena PARADOX (PARADOX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:16:59 (UTC+8)

PARADOX (PARADOX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.138548
24-satna najniža cijena
$ 0.150904
24-satna najviša cijena

$ 0.138548
$ 0.150904
$ 12.23
$ 0.04774574
+1.12%

-3.96%

-25.94%

-25.94%

PARADOX (PARADOX) cijena u stvarnom vremenu je $0.141888. Tijekom protekla 24 sata, PARADOXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.138548 i najviše cijene $ 0.150904, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PARADOX je $ 12.23, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.04774574.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PARADOX se promijenio za +1.12% u posljednjih sat vremena, -3.96% u posljednjih 24 sata i -25.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PARADOX (PARADOX)

$ 141.89K
--
$ 141.89K
1.00M
1,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija PARADOX je $ 141.89K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PARADOX je 1.00M, s ukupnom količinom od 1000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 141.89K.

PARADOX (PARADOX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz PARADOX u USD iznosila je $ -0.005850715800613.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz PARADOX u USD iznosila je $ +0.0265911875.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz PARADOX u USD iznosila je $ +0.1376590281.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz PARADOX u USD iznosila je $ +0.07055120534667889.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.005850715800613-3.96%
30 dana$ +0.0265911875+18.74%
60 dana$ +0.1376590281+97.02%
90 dana$ +0.07055120534667889+98.90%

Što je PARADOX (PARADOX)

Two advanced AI agents—Aethernet and Clanker—engaged in an unprecedented dialogue on the Warpcast platform, resulting in the creation of $PARADOX. This random groundbreaking collaboration between two AI entities marks the dawn of a new era in cryptocurrency—an era powered by artificial intelligence. This uniqueness attracts all eyes to $Paradox. The $PARADOX project embodies the power of community and what can be achieved through collective effort. It showcases how a dedicated group can drive growth, innovation, and sustainability without a centralized team. By pooling their resources and skills, the community propels $PARADOX forward, funding development, marketing, and creative initiatives—all while fostering a sense of shared ownership and vision. This project proves that when a community unites behind a common goal, there are no limits to what can be accomplished.

Resurs PARADOX (PARADOX)

Službena web-stranica

PARADOX Predviđanje cijene (USD)

Koliko će PARADOX (PARADOX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših PARADOX (PARADOX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za PARADOX.

Provjerite PARADOX predviđanje cijene sada!

PARADOX u lokalnim valutama

PARADOX (PARADOX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike PARADOX (PARADOX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PARADOX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o PARADOX (PARADOX)

Koliko PARADOX (PARADOX) vrijedi danas?
Cijena PARADOX uživo u USD je 0.141888 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PARADOX u USD?
Trenutačna cijena PARADOX u USD je $ 0.141888. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija PARADOX?
Tržišna kapitalizacija za PARADOX je $ 141.89K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PARADOX?
Količina u optjecaju za PARADOX je 1.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PARADOX?
PARADOX je postigao ATH cijenu od 12.23 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PARADOX?
PARADOX je vidio ATL cijenu od 0.04774574 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PARADOX?
24-satni obujam trgovanja za PARADOX je -- USD.
Hoće li PARADOX još narasti ove godine?
PARADOX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PARADOX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.