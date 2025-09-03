Parachute (PAR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.03307398$ 0.03307398 $ 0.03307398 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.93% Promjena cijene (1D) -2.46% Promjena cijene (7D) -5.47% Promjena cijene (7D) -5.47%

Parachute (PAR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PARtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PAR je $ 0.03307398, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PAR se promijenio za -0.93% u posljednjih sat vremena, -2.46% u posljednjih 24 sata i -5.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Parachute (PAR)

Tržišna kapitalizacija $ 114.25K$ 114.25K $ 114.25K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 183.92K$ 183.92K $ 183.92K Količina u optjecaju 620.94M 620.94M 620.94M Ukupna količina 999,628,334.0000001 999,628,334.0000001 999,628,334.0000001

Trenutačna tržišna kapitalizacija Parachute je $ 114.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PAR je 620.94M, s ukupnom količinom od 999628334.0000001. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 183.92K.