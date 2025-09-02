Parabolic (PARAX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00318923 24-satna najviša cijena $ 0.00334999 Najviša cijena ikada $ 0.02469466 Najniža cijena $ 0.00255878 Promjena cijene (1H) +0.30% Promjena cijene (1D) +0.94% Promjena cijene (7D) +8.69%

Parabolic (PARAX) cijena u stvarnom vremenu je $0.00334455. Tijekom protekla 24 sata, PARAXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00318923 i najviše cijene $ 0.00334999, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PARAX je $ 0.02469466, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00255878.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PARAX se promijenio za +0.30% u posljednjih sat vremena, +0.94% u posljednjih 24 sata i +8.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Parabolic (PARAX)

Tržišna kapitalizacija $ 3.33M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.33M Količina u optjecaju 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Parabolic je $ 3.33M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PARAX je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.33M.