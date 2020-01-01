Parabol USD (PARAUSD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Parabol USD (PARAUSD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Parabol USD (PARAUSD) Informacije paraUSD is a fiat-backed stablecoin built on the Parabol Protocol, offering a revolutionary approach to yield generation in the stablecoin ecosystem. The protocol enables savers to access risk-free yields as a baseline through its innovative Reserve Stability Pool (RSP). Users can lend their paraUSD for specific time periods (like 28-day notes), earning both fixed income based on T-Bill rates and additional floating income derived from overnight repo market performance. Treasury departments can optimize cash management while maintaining security, and developers can easily embed these institutional-grade yields into their applications through Parabol's comprehensive APIs and SDKs. All positions are represented as NFTs that can be transferred across markets. Službena web stranica: https://www.parabol.fi Bijela knjiga: https://docs.parabol.fi Kupi PARAUSD odmah!

Parabol USD (PARAUSD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Parabol USD (PARAUSD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 255.61K $ 255.61K $ 255.61K Ukupna količina: $ 255.14K $ 255.14K $ 255.14K Količina u optjecaju: $ 255.14K $ 255.14K $ 255.14K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 255.61K $ 255.61K $ 255.61K Povijesni maksimum: $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 Povijesni minimum: $ 0.981726 $ 0.981726 $ 0.981726 Trenutna cijena: $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 Saznajte više o cijeni Parabol USD (PARAUSD)

Parabol USD (PARAUSD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Parabol USD (PARAUSD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PARAUSD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PARAUSD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PARAUSD tokena, istražite PARAUSD cijenu tokena uživo!

