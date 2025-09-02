Više o PARAUSD

Parabol USD Logotip

Parabol USD Cijena (PARAUSD)

Neuvršten

1 PARAUSD u USD cijena uživo:

$1.002
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Parabol USD (PARAUSD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:41:08 (UTC+8)

Parabol USD (PARAUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0
$ 1.17
$ 0.981726
--

--

+0.01%

+0.01%

Parabol USD (PARAUSD) cijena u stvarnom vremenu je $1.002. Tijekom protekla 24 sata, PARAUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PARAUSD je $ 1.17, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.981726.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PARAUSD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +0.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Parabol USD (PARAUSD)

$ 255.61K
--
$ 255.61K
255.14K
255,140.9353061893
Trenutačna tržišna kapitalizacija Parabol USD je $ 255.61K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PARAUSD je 255.14K, s ukupnom količinom od 255140.9353061893. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 255.61K.

Parabol USD (PARAUSD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Parabol USD u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Parabol USD u USD iznosila je $ -0.0001230456.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Parabol USD u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Parabol USD u USD iznosila je $ -0.0002706944164377.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ -0.0001230456-0.01%
60 dana$ 0--
90 dana$ -0.0002706944164377-0.02%

Što je Parabol USD (PARAUSD)

paraUSD is a fiat-backed stablecoin built on the Parabol Protocol, offering a revolutionary approach to yield generation in the stablecoin ecosystem. The protocol enables savers to access risk-free yields as a baseline through its innovative Reserve Stability Pool (RSP). Users can lend their paraUSD for specific time periods (like 28-day notes), earning both fixed income based on T-Bill rates and additional floating income derived from overnight repo market performance. Treasury departments can optimize cash management while maintaining security, and developers can easily embed these institutional-grade yields into their applications through Parabol's comprehensive APIs and SDKs. All positions are represented as NFTs that can be transferred across markets.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Parabol USD (PARAUSD)

Službena web-stranica

Parabol USD Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Parabol USD (PARAUSD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Parabol USD (PARAUSD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Parabol USD.

Provjerite Parabol USD predviđanje cijene sada!

PARAUSD u lokalnim valutama

Parabol USD (PARAUSD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Parabol USD (PARAUSD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PARAUSD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Parabol USD (PARAUSD)

Koliko Parabol USD (PARAUSD) vrijedi danas?
Cijena PARAUSD uživo u USD je 1.002 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PARAUSD u USD?
Trenutačna cijena PARAUSD u USD je $ 1.002. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Parabol USD?
Tržišna kapitalizacija za PARAUSD je $ 255.61K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PARAUSD?
Količina u optjecaju za PARAUSD je 255.14K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PARAUSD?
PARAUSD je postigao ATH cijenu od 1.17 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PARAUSD?
PARAUSD je vidio ATL cijenu od 0.981726 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PARAUSD?
24-satni obujam trgovanja za PARAUSD je -- USD.
Hoće li PARAUSD još narasti ove godine?
PARAUSD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PARAUSD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Parabol USD (PARAUSD) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

