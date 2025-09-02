Parabol USD (PARAUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 Najniža cijena $ 0.981726$ 0.981726 $ 0.981726 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +0.01% Promjena cijene (7D) +0.01%

Parabol USD (PARAUSD) cijena u stvarnom vremenu je $1.002. Tijekom protekla 24 sata, PARAUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PARAUSD je $ 1.17, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.981726.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PARAUSD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +0.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Parabol USD (PARAUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 255.61K$ 255.61K $ 255.61K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 255.61K$ 255.61K $ 255.61K Količina u optjecaju 255.14K 255.14K 255.14K Ukupna količina 255,140.9353061893 255,140.9353061893 255,140.9353061893

Trenutačna tržišna kapitalizacija Parabol USD je $ 255.61K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PARAUSD je 255.14K, s ukupnom količinom od 255140.9353061893. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 255.61K.