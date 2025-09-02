Para (PARA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00201605$ 0.00201605 $ 0.00201605 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -3.55% Promjena cijene (7D) -3.55%

Para (PARA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PARAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PARA je $ 0.00201605, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PARA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -3.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Para (PARA)

Tržišna kapitalizacija $ 387.69K$ 387.69K $ 387.69K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 535.60K$ 535.60K $ 535.60K Količina u optjecaju 36.19B 36.19B 36.19B Ukupna količina 49,999,999,999.99999 49,999,999,999.99999 49,999,999,999.99999

Trenutačna tržišna kapitalizacija Para je $ 387.69K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PARA je 36.19B, s ukupnom količinom od 49999999999.99999. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 535.60K.