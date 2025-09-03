Papu Token (PAPU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.01% Promjena cijene (1D) +0.82% Promjena cijene (7D) -13.91% Promjena cijene (7D) -13.91%

Papu Token (PAPU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PAPUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PAPU je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PAPU se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, +0.82% u posljednjih 24 sata i -13.91% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Papu Token (PAPU)

Tržišna kapitalizacija $ 10.78K$ 10.78K $ 10.78K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.78K$ 10.78K $ 10.78K Količina u optjecaju 33.37T 33.37T 33.37T Ukupna količina 33,365,648,327,885.668 33,365,648,327,885.668 33,365,648,327,885.668

Trenutačna tržišna kapitalizacija Papu Token je $ 10.78K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PAPU je 33.37T, s ukupnom količinom od 33365648327885.668. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.78K.