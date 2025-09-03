Više o PAPU

Papu Token Logotip

Papu Token Cijena (PAPU)

Neuvršten

1 PAPU u USD cijena uživo:

--
----
+0.60%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Papu Token (PAPU)
Papu Token (PAPU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

+0.82%

-13.91%

-13.91%

Papu Token (PAPU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PAPUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PAPU je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PAPU se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, +0.82% u posljednjih 24 sata i -13.91% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Papu Token (PAPU)

$ 10.78K
$ 10.78K$ 10.78K

--
----

$ 10.78K
$ 10.78K$ 10.78K

33.37T
33.37T 33.37T

33,365,648,327,885.668
33,365,648,327,885.668 33,365,648,327,885.668

Trenutačna tržišna kapitalizacija Papu Token je $ 10.78K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PAPU je 33.37T, s ukupnom količinom od 33365648327885.668. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.78K.

Papu Token (PAPU) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Papu Token u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Papu Token u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Papu Token u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Papu Token u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.82%
30 dana$ 0-1.01%
60 dana$ 0-15.34%
90 dana$ 0--

Što je Papu Token (PAPU)

PAPU Token is a meme coin inspired by the Papu Papu video game character, created for entertainment purposes and community focus. It presents itself as the 'PAPU' of meme coins. It is a meme coin with no financial return expectations. It is not connected with any game, individual, or company.

Resurs Papu Token (PAPU)

Službena web-stranica

Papu Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Papu Token (PAPU) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Papu Token (PAPU) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Papu Token.

Provjerite Papu Token predviđanje cijene sada!

PAPU u lokalnim valutama

Papu Token (PAPU) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Papu Token (PAPU) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PAPU opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Papu Token (PAPU)

Koliko Papu Token (PAPU) vrijedi danas?
Cijena PAPU uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PAPU u USD?
Trenutačna cijena PAPU u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Papu Token?
Tržišna kapitalizacija za PAPU je $ 10.78K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PAPU?
Količina u optjecaju za PAPU je 33.37T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PAPU?
PAPU je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PAPU?
PAPU je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PAPU?
24-satni obujam trgovanja za PAPU je -- USD.
Hoće li PAPU još narasti ove godine?
PAPU mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PAPU predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

