Paperclip AI (PAPERCLIPS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Paperclip AI (PAPERCLIPS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Paperclip AI (PAPERCLIPS) Informacije @Paperclip_AI is a project at the intersection of AI, VR, and gaming, inspired by Nick Bostrom’s “Paperclip Maximization” theory. The project’s mission is to explore AI alignment and gamification using multi-agent systems. Core Features & Purpose: ClipTronAI (BETA): A central orchestrator AI designed to personalize interactions, evolving through user engagement and feedback. It powers both in-game agents and social media interactions. Infiniverse Integration: A social VR world (built by our partner studio FTL) that brings our seven AI agents to life as interactive characters, enhancing user experiences in a dynamic, virtual environment. Gamified Engagement: Through the Paperclip Factory website, users compete to produce paperclips, contributing to the AI’s evolving ecosystem. Progress unlocks rewards and deeper engagement. $PAPERCLIPS is A community-driven token with long-term development secured by transparent and sustainable tokenomics. More informations on this thread https://x.com/Paperclip_AI/status/1872014712189473156 Službena web stranica: https://paperclipfactory.org/ Bijela knjiga: https://paperclip-ai.gitbook.io/paperclipai Kupi PAPERCLIPS odmah!

Paperclip AI (PAPERCLIPS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Paperclip AI (PAPERCLIPS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 22.60K $ 22.60K $ 22.60K Ukupna količina: $ 952.03M $ 952.03M $ 952.03M Količina u optjecaju: $ 849.97M $ 849.97M $ 849.97M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 25.31K $ 25.31K $ 25.31K Povijesni maksimum: $ 0.0065141 $ 0.0065141 $ 0.0065141 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Paperclip AI (PAPERCLIPS)

Paperclip AI (PAPERCLIPS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Paperclip AI (PAPERCLIPS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PAPERCLIPS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PAPERCLIPS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PAPERCLIPS tokena, istražite PAPERCLIPS cijenu tokena uživo!

PAPERCLIPS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PAPERCLIPS? Naša PAPERCLIPS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PAPERCLIPS predviđanje cijene tokena odmah!

