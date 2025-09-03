Paperclip AI (PAPERCLIPS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0065141$ 0.0065141 $ 0.0065141 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +2.70% Promjena cijene (7D) +2.46% Promjena cijene (7D) +2.46%

Paperclip AI (PAPERCLIPS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PAPERCLIPStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PAPERCLIPS je $ 0.0065141, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PAPERCLIPS se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.70% u posljednjih 24 sata i +2.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Paperclip AI (PAPERCLIPS)

Tržišna kapitalizacija $ 22.60K$ 22.60K $ 22.60K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 25.31K$ 25.31K $ 25.31K Količina u optjecaju 849.97M 849.97M 849.97M Ukupna količina 952,033,673.651983 952,033,673.651983 952,033,673.651983

Trenutačna tržišna kapitalizacija Paperclip AI je $ 22.60K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PAPERCLIPS je 849.97M, s ukupnom količinom od 952033673.651983. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.31K.