Paper Plane (PLANE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00657445 $ 0.00657445 $ 0.00657445 24-satna najniža cijena $ 0.00701348 $ 0.00701348 $ 0.00701348 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00657445$ 0.00657445 $ 0.00657445 24-satna najviša cijena $ 0.00701348$ 0.00701348 $ 0.00701348 Najviša cijena ikada $ 0.11842$ 0.11842 $ 0.11842 Najniža cijena $ 0.00090883$ 0.00090883 $ 0.00090883 Promjena cijene (1H) -0.80% Promjena cijene (1D) -5.05% Promjena cijene (7D) -43.19% Promjena cijene (7D) -43.19%

Paper Plane (PLANE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00663076. Tijekom protekla 24 sata, PLANEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00657445 i najviše cijene $ 0.00701348, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PLANE je $ 0.11842, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00090883.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PLANE se promijenio za -0.80% u posljednjih sat vremena, -5.05% u posljednjih 24 sata i -43.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Paper Plane (PLANE)

Tržišna kapitalizacija $ 664.35K$ 664.35K $ 664.35K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 664.35K$ 664.35K $ 664.35K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Paper Plane je $ 664.35K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PLANE je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 664.35K.