Pankito (PAN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01641343$ 0.01641343 $ 0.01641343 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.49% Promjena cijene (7D) +2.69% Promjena cijene (7D) +2.69%

Pankito (PAN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PANtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PAN je $ 0.01641343, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PAN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.49% u posljednjih 24 sata i +2.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pankito (PAN)

Tržišna kapitalizacija $ 25.17K$ 25.17K $ 25.17K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 25.17K$ 25.17K $ 25.17K Količina u optjecaju 60.00M 60.00M 60.00M Ukupna količina 59,999,505.81448112 59,999,505.81448112 59,999,505.81448112

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pankito je $ 25.17K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PAN je 60.00M, s ukupnom količinom od 59999505.81448112. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.17K.