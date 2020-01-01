Pandemic Diamond (PMD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Pandemic Diamond (PMD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Pandemic Diamond (PMD) Informacije Pandemic games offers various competitions in all there games where you can win KLV and PMD and other Tokens in the weekly ranking. Pandemic Diamond (PMD) is used as in-game currecy in all Pandemic games. We share small amount(15%) of our income with all PMD holders on the Kleverchain who hold at least 5000 PMD on their Klever wallet. Visted https://pandemic-games.org/ for more information about PMD, PMT(Dividend token), Weekly rankings, futur games and more. Službena web stranica: https://pandemic-games.org/ Bijela knjiga: https://pandemic-games.org/whitepaper.html Kupi PMD odmah!

Pandemic Diamond (PMD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Pandemic Diamond (PMD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 26.86K $ 26.86K $ 26.86K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 106.18M $ 106.18M $ 106.18M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 253.00K $ 253.00K $ 253.00K Povijesni maksimum: $ 0.00187404 $ 0.00187404 $ 0.00187404 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.000253 $ 0.000253 $ 0.000253 Saznajte više o cijeni Pandemic Diamond (PMD)

Pandemic Diamond (PMD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Pandemic Diamond (PMD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PMD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PMD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PMD tokena, istražite PMD cijenu tokena uživo!

PMD Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PMD? Naša PMD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

