Pandemic Diamond Logotip

Pandemic Diamond Cijena (PMD)

Neuvršten

1 PMD u USD cijena uživo:

$0.000261
$0.000261$0.000261
-0.30%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Pandemic Diamond (PMD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:36:06 (UTC+8)

Pandemic Diamond (PMD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00187404
$ 0.00187404$ 0.00187404

$ 0
$ 0$ 0

-1.13%

-0.37%

-12.99%

-12.99%

Pandemic Diamond (PMD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PMDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PMD je $ 0.00187404, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PMD se promijenio za -1.13% u posljednjih sat vremena, -0.37% u posljednjih 24 sata i -12.99% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Pandemic Diamond (PMD)

$ 27.71K
$ 27.71K$ 27.71K

--
----

$ 261.01K
$ 261.01K$ 261.01K

106.18M
106.18M 106.18M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pandemic Diamond je $ 27.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PMD je 106.18M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 261.01K.

Pandemic Diamond (PMD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Pandemic Diamond u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Pandemic Diamond u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Pandemic Diamond u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Pandemic Diamond u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.37%
30 dana$ 0-16.54%
60 dana$ 0-9.39%
90 dana$ 0--

Što je Pandemic Diamond (PMD)

Pandemic games offers various competitions in all there games where you can win KLV and PMD and other Tokens in the weekly ranking. Pandemic Diamond (PMD) is used as in-game currecy in all Pandemic games. We share small amount(15%) of our income with all PMD holders on the Kleverchain who hold at least 5000 PMD on their Klever wallet. Visted https://pandemic-games.org/ for more information about PMD, PMT(Dividend token), Weekly rankings, futur games and more.

Resurs Pandemic Diamond (PMD)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Pandemic Diamond Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Pandemic Diamond (PMD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Pandemic Diamond (PMD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Pandemic Diamond.

Provjerite Pandemic Diamond predviđanje cijene sada!

PMD u lokalnim valutama

Pandemic Diamond (PMD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Pandemic Diamond (PMD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PMD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Pandemic Diamond (PMD)

Koliko Pandemic Diamond (PMD) vrijedi danas?
Cijena PMD uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PMD u USD?
Trenutačna cijena PMD u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Pandemic Diamond?
Tržišna kapitalizacija za PMD je $ 27.71K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PMD?
Količina u optjecaju za PMD je 106.18M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PMD?
PMD je postigao ATH cijenu od 0.00187404 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PMD?
PMD je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PMD?
24-satni obujam trgovanja za PMD je -- USD.
Hoće li PMD još narasti ove godine?
PMD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PMD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:36:06 (UTC+8)

