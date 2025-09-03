Pandemic Diamond (PMD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00187404$ 0.00187404 $ 0.00187404 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.13% Promjena cijene (1D) -0.37% Promjena cijene (7D) -12.99% Promjena cijene (7D) -12.99%

Pandemic Diamond (PMD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PMDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PMD je $ 0.00187404, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PMD se promijenio za -1.13% u posljednjih sat vremena, -0.37% u posljednjih 24 sata i -12.99% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pandemic Diamond (PMD)

Tržišna kapitalizacija $ 27.71K$ 27.71K $ 27.71K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 261.01K$ 261.01K $ 261.01K Količina u optjecaju 106.18M 106.18M 106.18M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pandemic Diamond je $ 27.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PMD je 106.18M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 261.01K.