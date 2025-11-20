PandaPump Cijena danas

Trenutačna cijena PandaPump (PPUMP) danas je --, s promjenom od 0.14% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PPUMP u USD je -- po PPUMP.

PandaPump trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 408,940, s količinom u optjecaju od 4.63B PPUMP. Tijekom posljednja 24 sata, PPUMP trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, PPUMP se kretao -0.12% u posljednjem satu i -12.33% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu PandaPump (PPUMP)

Tržišna kapitalizacija $ 408.94K$ 408.94K $ 408.94K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 408.94K$ 408.94K $ 408.94K Količina u optjecaju 4.63B 4.63B 4.63B Ukupna količina 4,630,832,489.372797 4,630,832,489.372797 4,630,832,489.372797

