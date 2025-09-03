PandaFi (PFI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00106951$ 0.00106951 $ 0.00106951 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

PandaFi (PFI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PFItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PFI je $ 0.00106951, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PFI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PandaFi (PFI)

Tržišna kapitalizacija $ 16.41K$ 16.41K $ 16.41K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 16.41K$ 16.41K $ 16.41K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija PandaFi je $ 16.41K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PFI je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.41K.