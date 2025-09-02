Pandacoin (PND) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 2.91$ 2.91 $ 2.91 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.80% Promjena cijene (1D) -3.90% Promjena cijene (7D) -1.77% Promjena cijene (7D) -1.77%

Pandacoin (PND) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PNDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PND je $ 2.91, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PND se promijenio za -0.80% u posljednjih sat vremena, -3.90% u posljednjih 24 sata i -1.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pandacoin (PND)

Tržišna kapitalizacija $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Količina u optjecaju 35.68B 35.68B 35.68B Ukupna količina 35,683,309,924.98336 35,683,309,924.98336 35,683,309,924.98336

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pandacoin je $ 1.14M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PND je 35.68B, s ukupnom količinom od 35683309924.98336. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.14M.