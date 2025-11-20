Pancake Bunny Cijena danas

Trenutačna cijena Pancake Bunny (BUNNY) danas je $ 0.02730242, s promjenom od 2.16% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BUNNY u USD je $ 0.02730242 po BUNNY.

Pancake Bunny trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 13,915.47, s količinom u optjecaju od 510.23K BUNNY. Tijekom posljednja 24 sata, BUNNY trgovao je između $ 0.02639498 (niska) i $ 0.02813575 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 512.75, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.02639498.

U kratkoročnim performansama, BUNNY se kretao +0.13% u posljednjem satu i -10.73% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Pancake Bunny (BUNNY)

Tržišna kapitalizacija $ 13.92K$ 13.92K $ 13.92K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 416.57K$ 416.57K $ 416.57K Količina u optjecaju 510.23K 510.23K 510.23K Ukupna količina 15,274,247.51454069 15,274,247.51454069 15,274,247.51454069

