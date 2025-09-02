Panana ($PANANA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.18% Promjena cijene (1D) -2.45% Promjena cijene (7D) -0.84% Promjena cijene (7D) -0.84%

Panana ($PANANA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $PANANAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $PANANA je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $PANANA se promijenio za -0.18% u posljednjih sat vremena, -2.45% u posljednjih 24 sata i -0.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Panana ($PANANA)

Tržišna kapitalizacija $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M Količina u optjecaju 402.80B 402.80B 402.80B Ukupna količina 412,819,396,524.0 412,819,396,524.0 412,819,396,524.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Panana je $ 1.64M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $PANANA je 402.80B, s ukupnom količinom od 412819396524.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.68M.