PAMP (PAMP) Informacije PAMP is a Meme coin built on the Solana Blockchain, launched on PumpFun and driven by it's growing community. Its slogan is 'DON'T MISS THE PAMP', which can have many different interpretations. The project has developed a unique collection of green candlestick cartoon characters, representing different emotions the community can relate to. Character development is endless and helps the project stay relevant, being able to jump onto new trends as they come. Službena web stranica: https://www.pamponsolana.com/ Kupi PAMP odmah!

PAMP (PAMP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za PAMP (PAMP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 8.66K $ 8.66K $ 8.66K Ukupna količina: $ 999.34M $ 999.34M $ 999.34M Količina u optjecaju: $ 999.34M $ 999.34M $ 999.34M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 8.66K $ 8.66K $ 8.66K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni PAMP (PAMP)

PAMP (PAMP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike PAMP (PAMP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PAMP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PAMP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PAMP tokena, istražite PAMP cijenu tokena uživo!

