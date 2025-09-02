Palmeiras Fan Token (VERDAO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.06475 $ 0.06475 $ 0.06475 24-satna najniža cijena $ 0.067604 $ 0.067604 $ 0.067604 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.06475$ 0.06475 $ 0.06475 24-satna najviša cijena $ 0.067604$ 0.067604 $ 0.067604 Najviša cijena ikada $ 1.29$ 1.29 $ 1.29 Najniža cijena $ 0.06475$ 0.06475 $ 0.06475 Promjena cijene (1H) -0.03% Promjena cijene (1D) -0.60% Promjena cijene (7D) -13.30% Promjena cijene (7D) -13.30%

Palmeiras Fan Token (VERDAO) cijena u stvarnom vremenu je $0.065629. Tijekom protekla 24 sata, VERDAOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.06475 i najviše cijene $ 0.067604, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VERDAO je $ 1.29, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.06475.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VERDAO se promijenio za -0.03% u posljednjih sat vremena, -0.60% u posljednjih 24 sata i -13.30% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Palmeiras Fan Token (VERDAO)

Tržišna kapitalizacija $ 132.46K$ 132.46K $ 132.46K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Količina u optjecaju 2.02M 2.02M 2.02M Ukupna količina 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Palmeiras Fan Token je $ 132.46K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VERDAO je 2.02M, s ukupnom količinom od 20000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.31M.