Pallapay (PALLA) Informacije Pallapay Token (PALLA) - the native token of Chain - will power all of our products and offer rich token utility different use cases . Pallapay is the only payments solution in UAE which allows businesses to accept, process and disburse CRYPTO payments with its product suite one of the leading payment service providers in the Gulf and Middle East region and registered as a Payment Service Provider in UAE. Službena web stranica: https://www.pallapay.com/

Pallapay (PALLA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Pallapay (PALLA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 6.61M $ 6.61M $ 6.61M Ukupna količina: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Količina u optjecaju: $ 759.02M $ 759.02M $ 759.02M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 17.43M $ 17.43M $ 17.43M Povijesni maksimum: $ 0.094144 $ 0.094144 $ 0.094144 Povijesni minimum: $ 0.00509231 $ 0.00509231 $ 0.00509231 Trenutna cijena: $ 0.00871265 $ 0.00871265 $ 0.00871265 Saznajte više o cijeni Pallapay (PALLA)

Pallapay (PALLA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Pallapay (PALLA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PALLA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PALLA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PALLA tokena, istražite PALLA cijenu tokena uživo!

