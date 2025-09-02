Pallapay (PALLA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00865318 $ 0.0087327 24-satna najniža cijena $ 0.00865318 24-satna najviša cijena $ 0.0087327 Najviša cijena ikada $ 0.094144 Najniža cijena $ 0.00509231 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.03% Promjena cijene (7D) +0.00%

Pallapay (PALLA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00871265. Tijekom protekla 24 sata, PALLAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00865318 i najviše cijene $ 0.0087327, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PALLA je $ 0.094144, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00509231.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PALLA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.03% u posljednjih 24 sata i +0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pallapay (PALLA)

Tržišna kapitalizacija $ 6.61M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 17.43M Količina u optjecaju 759.02M Ukupna količina 1,999,999,999.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pallapay je $ 6.61M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PALLA je 759.02M, s ukupnom količinom od 1999999999.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.43M.