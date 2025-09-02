Više o PALLA

Pallapay Cijena (PALLA)

1 PALLA u USD cijena uživo:

$0.00871265
$0.00871265
0.00%1D
Grafikon aktualnih cijena Pallapay (PALLA)
Pallapay (PALLA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00865318
$ 0.00865318$ 0.00865318
24-satna najniža cijena
$ 0.0087327
$ 0.0087327$ 0.0087327
24-satna najviša cijena

$ 0.00865318
$ 0.00865318$ 0.00865318

$ 0.0087327
$ 0.0087327$ 0.0087327

$ 0.094144
$ 0.094144$ 0.094144

$ 0.00509231
$ 0.00509231$ 0.00509231

--

-0.03%

+0.00%

+0.00%

Pallapay (PALLA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00871265. Tijekom protekla 24 sata, PALLAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00865318 i najviše cijene $ 0.0087327, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PALLA je $ 0.094144, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00509231.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PALLA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.03% u posljednjih 24 sata i +0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pallapay (PALLA)

$ 6.61M
$ 6.61M$ 6.61M

--
----

$ 17.43M
$ 17.43M$ 17.43M

759.02M
759.02M 759.02M

1,999,999,999.0
1,999,999,999.0 1,999,999,999.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pallapay je $ 6.61M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PALLA je 759.02M, s ukupnom količinom od 1999999999.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.43M.

Pallapay (PALLA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Pallapay u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Pallapay u USD iznosila je $ +0.0000016693.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Pallapay u USD iznosila je $ +0.0000204468.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Pallapay u USD iznosila je $ -0.000003811709037053.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.03%
30 dana$ +0.0000016693+0.02%
60 dana$ +0.0000204468+0.23%
90 dana$ -0.000003811709037053-0.04%

Što je Pallapay (PALLA)

Pallapay Token (PALLA) - the native token of Chain - will power all of our products and offer rich token utility different use cases . Pallapay is the only payments solution in UAE which allows businesses to accept, process and disburse CRYPTO payments with its product suite one of the leading payment service providers in the Gulf and Middle East region and registered as a Payment Service Provider in UAE.

Resurs Pallapay (PALLA)

Službena web-stranica

Pallapay Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Pallapay (PALLA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Pallapay (PALLA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Pallapay.

Provjerite Pallapay predviđanje cijene sada!

PALLA u lokalnim valutama

Pallapay (PALLA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Pallapay (PALLA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PALLA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Pallapay (PALLA)

Koliko Pallapay (PALLA) vrijedi danas?
Cijena PALLA uživo u USD je 0.00871265 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PALLA u USD?
Trenutačna cijena PALLA u USD je $ 0.00871265. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Pallapay?
Tržišna kapitalizacija za PALLA je $ 6.61M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PALLA?
Količina u optjecaju za PALLA je 759.02M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PALLA?
PALLA je postigao ATH cijenu od 0.094144 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PALLA?
PALLA je vidio ATL cijenu od 0.00509231 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PALLA?
24-satni obujam trgovanja za PALLA je -- USD.
Hoće li PALLA još narasti ove godine?
PALLA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PALLA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Pallapay (PALLA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

