PalGold (PALG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 36.57$ 36.57 $ 36.57 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.01% Promjena cijene (7D) -5.86% Promjena cijene (7D) -5.86%

PalGold (PALG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PALGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PALG je $ 36.57, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PALG se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.01% u posljednjih 24 sata i -5.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PalGold (PALG)

Tržišna kapitalizacija $ 395.26$ 395.26 $ 395.26 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.60K$ 1.60K $ 1.60K Količina u optjecaju 24.70M 24.70M 24.70M Ukupna količina 99,999,998.0 99,999,998.0 99,999,998.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija PalGold je $ 395.26, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PALG je 24.70M, s ukupnom količinom od 99999998.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.60K.