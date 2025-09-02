Pakcoin (PAK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00428667 $ 0.00428667 $ 0.00428667 24-satna najniža cijena $ 0.00452841 $ 0.00452841 $ 0.00452841 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00428667$ 0.00428667 $ 0.00428667 24-satna najviša cijena $ 0.00452841$ 0.00452841 $ 0.00452841 Najviša cijena ikada $ 0.0483417$ 0.0483417 $ 0.0483417 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.38% Promjena cijene (1D) -2.69% Promjena cijene (7D) -6.77% Promjena cijene (7D) -6.77%

Pakcoin (PAK) cijena u stvarnom vremenu je $0.00437486. Tijekom protekla 24 sata, PAKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00428667 i najviše cijene $ 0.00452841, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PAK je $ 0.0483417, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PAK se promijenio za -0.38% u posljednjih sat vremena, -2.69% u posljednjih 24 sata i -6.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pakcoin (PAK)

Tržišna kapitalizacija $ 366.98K$ 366.98K $ 366.98K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 796.23K$ 796.23K $ 796.23K Količina u optjecaju 83.88M 83.88M 83.88M Ukupna količina 182,000,000.0 182,000,000.0 182,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pakcoin je $ 366.98K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PAK je 83.88M, s ukupnom količinom od 182000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 796.23K.