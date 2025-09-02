Pajamas Cat (PAJAMAS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.03509586$ 0.03509586 $ 0.03509586 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.06% Promjena cijene (1D) +5.68% Promjena cijene (7D) -16.84% Promjena cijene (7D) -16.84%

Pajamas Cat (PAJAMAS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PAJAMAStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PAJAMAS je $ 0.03509586, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PAJAMAS se promijenio za -1.06% u posljednjih sat vremena, +5.68% u posljednjih 24 sata i -16.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pajamas Cat (PAJAMAS)

Tržišna kapitalizacija $ 300.74K$ 300.74K $ 300.74K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 300.74K$ 300.74K $ 300.74K Količina u optjecaju 979.86M 979.86M 979.86M Ukupna količina 979,856,255.8211006 979,856,255.8211006 979,856,255.8211006

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pajamas Cat je $ 300.74K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PAJAMAS je 979.86M, s ukupnom količinom od 979856255.8211006. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 300.74K.