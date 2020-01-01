Pairs (PAIRS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Pairs (PAIRS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Pairs (PAIRS) Informacije Pairs is building what we believe will be the first profit-sharing decentralized exchange (DEX), merging the best of decentralized finance (DeFi) with the compliance and reliability of centralized finance (CeFi). Our goal is to offer a single platform where users can trade digital assets across chains, seamlessly convert them into real-world currencies (and vice versa), and directly participate in the platform’s revenue. This document walks you through our vision for Pairs—from the technological foundations that enable streamlined cross-chain trading to the profit-sharing framework that puts value back into the hands of our community. We’re excited to share how we aim to redefine what it means to participate in a decentralized exchange. Službena web stranica: https://pairs.xyz/ Bijela knjiga: https://docs.pairs.xyz/pairs-whitepaper Kupi PAIRS odmah!

Pairs (PAIRS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Pairs (PAIRS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 476.38K $ 476.38K $ 476.38K Ukupna količina: $ 8.00B $ 8.00B $ 8.00B Količina u optjecaju: $ 8.00B $ 8.00B $ 8.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 476.38K $ 476.38K $ 476.38K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Pairs (PAIRS)

Pairs (PAIRS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Pairs (PAIRS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PAIRS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PAIRS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PAIRS tokena, istražite PAIRS cijenu tokena uživo!

PAIRS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PAIRS? Naša PAIRS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PAIRS predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!