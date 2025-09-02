Paintswap (BRUSH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01093674 $ 0.01093674 $ 0.01093674 24-satna najniža cijena $ 0.01225029 $ 0.01225029 $ 0.01225029 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01093674$ 0.01093674 $ 0.01093674 24-satna najviša cijena $ 0.01225029$ 0.01225029 $ 0.01225029 Najviša cijena ikada $ 0.249255$ 0.249255 $ 0.249255 Najniža cijena $ 0.0051472$ 0.0051472 $ 0.0051472 Promjena cijene (1H) -0.41% Promjena cijene (1D) -6.25% Promjena cijene (7D) -9.11% Promjena cijene (7D) -9.11%

Paintswap (BRUSH) cijena u stvarnom vremenu je $0.0114837. Tijekom protekla 24 sata, BRUSHtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01093674 i najviše cijene $ 0.01225029, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BRUSH je $ 0.249255, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0051472.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BRUSH se promijenio za -0.41% u posljednjih sat vremena, -6.25% u posljednjih 24 sata i -9.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Paintswap (BRUSH)

Tržišna kapitalizacija $ 4.70M$ 4.70M $ 4.70M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.70M$ 4.70M $ 4.70M Količina u optjecaju 409.50M 409.50M 409.50M Ukupna količina 409,501,479.0516469 409,501,479.0516469 409,501,479.0516469

Trenutačna tržišna kapitalizacija Paintswap je $ 4.70M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BRUSH je 409.50M, s ukupnom količinom od 409501479.0516469. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.70M.