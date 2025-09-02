Više o BRUSH

Paintswap Logotip

Paintswap Cijena (BRUSH)

Neuvršten

1 BRUSH u USD cijena uživo:

$0.0114837
-6.20%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Paintswap (BRUSH)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:46:57 (UTC+8)

Paintswap (BRUSH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01093674
24-satna najniža cijena
$ 0.01225029
24-satna najviša cijena

$ 0.01093674
$ 0.01225029
$ 0.249255
$ 0.0051472
-0.41%

-6.25%

-9.11%

-9.11%

Paintswap (BRUSH) cijena u stvarnom vremenu je $0.0114837. Tijekom protekla 24 sata, BRUSHtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01093674 i najviše cijene $ 0.01225029, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BRUSH je $ 0.249255, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0051472.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BRUSH se promijenio za -0.41% u posljednjih sat vremena, -6.25% u posljednjih 24 sata i -9.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Paintswap (BRUSH)

$ 4.70M
--
$ 4.70M
409.50M
409,501,479.0516469
Trenutačna tržišna kapitalizacija Paintswap je $ 4.70M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BRUSH je 409.50M, s ukupnom količinom od 409501479.0516469. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.70M.

Paintswap (BRUSH) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Paintswap u USD iznosila je $ -0.0007665906887787.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Paintswap u USD iznosila je $ -0.0036598655.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Paintswap u USD iznosila je $ -0.0038876045.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Paintswap u USD iznosila je $ -0.00520882483131624.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0007665906887787-6.25%
30 dana$ -0.0036598655-31.87%
60 dana$ -0.0038876045-33.85%
90 dana$ -0.00520882483131624-31.20%

Što je Paintswap (BRUSH)

BRUSH is the deflationary token of Estfor Kingdom and Paintswap. Estfor Kingdom is a fully on-chain medieval idle MMORPG on Sonic (previously Fantom). It is a free-to-play browser-based game featuring over 17 skills, 60+ quests, collectible items and pets, BRUSH-yielding clan wars, a built-in VRF system, a peer-to-peer item orderbook, and other on-chain mechanics. Paintswap is the official 190M Airdrop Marketplace of Sonic. It is the leading NFT and fNFT marketplace with its own launchpad for creators, and the team behind PaintswapVRF, Sonic’s native verifiable randomness provider. 50% of marketplace and launchpad fees are used to buy back and burn BRUSH.

Paintswap Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Paintswap (BRUSH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Paintswap (BRUSH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Paintswap.

Provjerite Paintswap predviđanje cijene sada!

BRUSH u lokalnim valutama

Paintswap (BRUSH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Paintswap (BRUSH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BRUSH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Paintswap (BRUSH)

Koliko Paintswap (BRUSH) vrijedi danas?
Cijena BRUSH uživo u USD je 0.0114837 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BRUSH u USD?
Trenutačna cijena BRUSH u USD je $ 0.0114837. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Paintswap?
Tržišna kapitalizacija za BRUSH je $ 4.70M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BRUSH?
Količina u optjecaju za BRUSH je 409.50M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BRUSH?
BRUSH je postigao ATH cijenu od 0.249255 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BRUSH?
BRUSH je vidio ATL cijenu od 0.0051472 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BRUSH?
24-satni obujam trgovanja za BRUSH je -- USD.
Hoće li BRUSH još narasti ove godine?
BRUSH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BRUSH predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:46:57 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

