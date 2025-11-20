Paimon Stripe SPV Token Cijena danas

Trenutačna cijena Paimon Stripe SPV Token (STRP) danas je $ 45.13, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije STRP u USD je $ 45.13 po STRP.

Paimon Stripe SPV Token trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,002,894, s količinom u optjecaju od 22.22K STRP. Tijekom posljednja 24 sata, STRP trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 45.55, dok je rekordna najniža cijena bila $ 44.89.

U kratkoročnim performansama, STRP se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Paimon Stripe SPV Token (STRP)

Tržišna kapitalizacija $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Količina u optjecaju 22.22K 22.22K 22.22K Ukupna količina 22,222.2222222222 22,222.2222222222 22,222.2222222222

