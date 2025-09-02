Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 219.36 $ 219.36 $ 219.36 24-satna najniža cijena $ 221.31 $ 221.31 $ 221.31 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 219.36$ 219.36 $ 219.36 24-satna najviša cijena $ 221.31$ 221.31 $ 221.31 Najviša cijena ikada $ 225.44$ 225.44 $ 225.44 Najniža cijena $ 217.23$ 217.23 $ 217.23 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.75% Promjena cijene (7D) -0.42% Promjena cijene (7D) -0.42%

Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) cijena u stvarnom vremenu je $219.42. Tijekom protekla 24 sata, SPCXtrgovalo je između najniže cijene $ 219.36 i najviše cijene $ 221.31, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SPCX je $ 225.44, dok je najniža cijena svih vremena $ 217.23.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SPCX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.75% u posljednjih 24 sata i -0.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Paimon SpaceX SPV Token (SPCX)

Tržišna kapitalizacija $ 2.19M$ 2.19M $ 2.19M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.19M$ 2.19M $ 2.19M Količina u optjecaju 10.00K 10.00K 10.00K Ukupna količina 10,000.0 10,000.0 10,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Paimon SpaceX SPV Token je $ 2.19M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SPCX je 10.00K, s ukupnom količinom od 10000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.19M.