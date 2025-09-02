Više o SPCX

Paimon SpaceX SPV Token Cijena (SPCX)

1 SPCX u USD cijena uživo:

$219.42
$219.42
-0.70%1D
Grafikon aktualnih cijena Paimon SpaceX SPV Token (SPCX)
Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 219.36
$ 219.36
24-satna najniža cijena
$ 221.31
$ 221.31
24-satna najviša cijena

$ 219.36
$ 219.36

$ 221.31
$ 221.31

$ 225.44
$ 225.44

$ 217.23
$ 217.23

--

-0.75%

-0.42%

-0.42%

Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) cijena u stvarnom vremenu je $219.42. Tijekom protekla 24 sata, SPCXtrgovalo je između najniže cijene $ 219.36 i najviše cijene $ 221.31, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SPCX je $ 225.44, dok je najniža cijena svih vremena $ 217.23.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SPCX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.75% u posljednjih 24 sata i -0.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Paimon SpaceX SPV Token (SPCX)

$ 2.19M
$ 2.19M

--
--

$ 2.19M
$ 2.19M

10.00K
10.00K

10,000.0
10,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Paimon SpaceX SPV Token je $ 2.19M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SPCX je 10.00K, s ukupnom količinom od 10000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.19M.

Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Paimon SpaceX SPV Token u USD iznosila je $ -1.6675951672161.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Paimon SpaceX SPV Token u USD iznosila je $ -4.7030702220.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Paimon SpaceX SPV Token u USD iznosila je $ -0.6650839620.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Paimon SpaceX SPV Token u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -1.6675951672161-0.75%
30 dana$ -4.7030702220-2.14%
60 dana$ -0.6650839620-0.30%
90 dana$ 0--

Što je Paimon SpaceX SPV Token (SPCX)

Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) offers investors exclusive access to SpaceX's growth potential through a British Virgin Islands Special Purpose Vehicle structure. Each token represents fractional ownership in the underlying SPV that invests in venture capital funds with SpaceX exposure. SPCX provides a unique opportunity to participate in the space industry's leading innovator. The token structure enables global qualified investors to access this premium late-stage venture equity that would typically be unavailable to most. SPCX is deployed on BNB Chain with plans for multi-chain expansion.

Resurs Paimon SpaceX SPV Token (SPCX)

Službena web-stranica

Paimon SpaceX SPV Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Paimon SpaceX SPV Token.

Provjerite Paimon SpaceX SPV Token predviđanje cijene sada!

SPCX u lokalnim valutama

Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SPCX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Paimon SpaceX SPV Token (SPCX)

Koliko Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) vrijedi danas?
Cijena SPCX uživo u USD je 219.42 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SPCX u USD?
Trenutačna cijena SPCX u USD je $ 219.42. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Paimon SpaceX SPV Token?
Tržišna kapitalizacija za SPCX je $ 2.19M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SPCX?
Količina u optjecaju za SPCX je 10.00K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SPCX?
SPCX je postigao ATH cijenu od 225.44 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SPCX?
SPCX je vidio ATL cijenu od 217.23 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SPCX?
24-satni obujam trgovanja za SPCX je -- USD.
Hoće li SPCX još narasti ove godine?
SPCX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SPCX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
