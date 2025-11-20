Paddle Finance Cijena danas

Trenutačna cijena Paddle Finance (PADD) danas je --, s promjenom od 20.76% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PADD u USD je -- po PADD.

Paddle Finance trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 30,246, s količinom u optjecaju od 123.65M PADD. Tijekom posljednja 24 sata, PADD trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00884559, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, PADD se kretao +20.43% u posljednjem satu i +2.51% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Paddle Finance (PADD)

Tržišna kapitalizacija $ 30.25K$ 30.25K $ 30.25K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 244.62K$ 244.62K $ 244.62K Količina u optjecaju 123.65M 123.65M 123.65M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Paddle Finance je $ 30.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PADD je 123.65M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 244.62K.