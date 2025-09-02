Pactus (PAC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.04131654 $ 0.04131654 $ 0.04131654 24-satna najniža cijena $ 0.04961086 $ 0.04961086 $ 0.04961086 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.04131654$ 0.04131654 $ 0.04131654 24-satna najviša cijena $ 0.04961086$ 0.04961086 $ 0.04961086 Najviša cijena ikada $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 Najniža cijena $ 0.01997592$ 0.01997592 $ 0.01997592 Promjena cijene (1H) +1.02% Promjena cijene (1D) -5.84% Promjena cijene (7D) -34.96% Promjena cijene (7D) -34.96%

Pactus (PAC) cijena u stvarnom vremenu je $0.04241198. Tijekom protekla 24 sata, PACtrgovalo je između najniže cijene $ 0.04131654 i najviše cijene $ 0.04961086, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PAC je $ 1.002, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01997592.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PAC se promijenio za +1.02% u posljednjih sat vremena, -5.84% u posljednjih 24 sata i -34.96% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pactus (PAC)

Tržišna kapitalizacija $ 94.00K$ 94.00K $ 94.00K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Količina u optjecaju 2.22M 2.22M 2.22M Ukupna količina 25,989,392.0 25,989,392.0 25,989,392.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pactus je $ 94.00K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PAC je 2.22M, s ukupnom količinom od 25989392.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.10M.