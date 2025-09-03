Pacoca (PACOCA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00003076 $ 0.00003076 $ 0.00003076 24-satna najniža cijena $ 0.00003127 $ 0.00003127 $ 0.00003127 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00003076$ 0.00003076 $ 0.00003076 24-satna najviša cijena $ 0.00003127$ 0.00003127 $ 0.00003127 Najviša cijena ikada $ 0.484225$ 0.484225 $ 0.484225 Najniža cijena $ 0.00002061$ 0.00002061 $ 0.00002061 Promjena cijene (1H) -0.10% Promjena cijene (1D) -0.58% Promjena cijene (7D) -2.09% Promjena cijene (7D) -2.09%

Pacoca (PACOCA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00003078. Tijekom protekla 24 sata, PACOCAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00003076 i najviše cijene $ 0.00003127, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PACOCA je $ 0.484225, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00002061.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PACOCA se promijenio za -0.10% u posljednjih sat vremena, -0.58% u posljednjih 24 sata i -2.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pacoca (PACOCA)

Tržišna kapitalizacija $ 15.53K$ 15.53K $ 15.53K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 19.62K$ 19.62K $ 19.62K Količina u optjecaju 504.51M 504.51M 504.51M Ukupna količina 637,438,990.1689142 637,438,990.1689142 637,438,990.1689142

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pacoca je $ 15.53K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PACOCA je 504.51M, s ukupnom količinom od 637438990.1689142. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.62K.