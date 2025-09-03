Više o PACOCA

Pacoca Logotip

Pacoca Cijena (PACOCA)

Neuvršten

1 PACOCA u USD cijena uživo:

--
----
-0.50%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Pacoca (PACOCA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:35:49 (UTC+8)

Pacoca (PACOCA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00003076
$ 0.00003076
24-satna najniža cijena
$ 0.00003127
$ 0.00003127
24-satna najviša cijena

$ 0.00003076
$ 0.00003076

$ 0.00003127
$ 0.00003127

$ 0.484225
$ 0.484225

$ 0.00002061
$ 0.00002061

-0.10%

-0.58%

-2.09%

-2.09%

Pacoca (PACOCA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00003078. Tijekom protekla 24 sata, PACOCAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00003076 i najviše cijene $ 0.00003127, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PACOCA je $ 0.484225, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00002061.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PACOCA se promijenio za -0.10% u posljednjih sat vremena, -0.58% u posljednjih 24 sata i -2.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pacoca (PACOCA)

$ 15.53K
$ 15.53K

--
----

$ 19.62K
$ 19.62K

504.51M
504.51M

637,438,990.1689142
637,438,990.1689142

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pacoca je $ 15.53K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PACOCA je 504.51M, s ukupnom količinom od 637438990.1689142. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.62K.

Pacoca (PACOCA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Pacoca u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Pacoca u USD iznosila je $ +0.0000048025.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Pacoca u USD iznosila je $ +0.0000095136.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Pacoca u USD iznosila je $ +0.000006881786873498767.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.58%
30 dana$ +0.0000048025+15.60%
60 dana$ +0.0000095136+30.91%
90 dana$ +0.000006881786873498767+28.80%

Što je Pacoca (PACOCA)

Track your DeFi assets on Binance Smart Chain with a simple interface.

Resurs Pacoca (PACOCA)

Službena web-stranica

Pacoca Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Pacoca (PACOCA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Pacoca (PACOCA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Pacoca.

Provjerite Pacoca predviđanje cijene sada!

PACOCA u lokalnim valutama

Pacoca (PACOCA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Pacoca (PACOCA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PACOCA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Pacoca (PACOCA)

Koliko Pacoca (PACOCA) vrijedi danas?
Cijena PACOCA uživo u USD je 0.00003078 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PACOCA u USD?
Trenutačna cijena PACOCA u USD je $ 0.00003078. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Pacoca?
Tržišna kapitalizacija za PACOCA je $ 15.53K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PACOCA?
Količina u optjecaju za PACOCA je 504.51M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PACOCA?
PACOCA je postigao ATH cijenu od 0.484225 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PACOCA?
PACOCA je vidio ATL cijenu od 0.00002061 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PACOCA?
24-satni obujam trgovanja za PACOCA je -- USD.
Hoće li PACOCA još narasti ove godine?
PACOCA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PACOCA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:35:49 (UTC+8)

Pacoca (PACOCA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

