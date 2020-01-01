Paco ($PACO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Paco ($PACO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Paco ($PACO) Informacije Paco's coin is 100% penguin-made, with no humans involved—seriously, none. This entire project was conceived in Paco's basement, purely for his own amusement and dreams of world domination. There's no team, no backup, and definitely no accountability. The coin serves no real purpose other than to keep Paco entertained and maybe, just maybe, buy him a golden fish someday. Any updates? Well, they're at the mercy of random internet folks and whatever whim Paco's feeling that day. Službena web stranica: https://paco.army/

Paco ($PACO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Paco ($PACO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 15.10K $ 15.10K $ 15.10K Ukupna količina: $ 872.31M $ 872.31M $ 872.31M Količina u optjecaju: $ 872.31M $ 872.31M $ 872.31M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 15.10K $ 15.10K $ 15.10K Povijesni maksimum: $ 0.00079732 $ 0.00079732 $ 0.00079732 Povijesni minimum: $ 0.00001077 $ 0.00001077 $ 0.00001077 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Paco ($PACO)

Paco ($PACO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Paco ($PACO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj $PACO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja $PACO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku $PACO tokena, istražite $PACO cijenu tokena uživo!

$PACO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide $PACO? Naša $PACO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

