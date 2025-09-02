PaceTerminal (PACE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.18% Promjena cijene (1D) -11.36% Promjena cijene (7D) -9.99% Promjena cijene (7D) -9.99%

PaceTerminal (PACE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PACEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PACE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PACE se promijenio za -0.18% u posljednjih sat vremena, -11.36% u posljednjih 24 sata i -9.99% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PaceTerminal (PACE)

Tržišna kapitalizacija $ 137.16K$ 137.16K $ 137.16K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 137.16K$ 137.16K $ 137.16K Količina u optjecaju 994.09M 994.09M 994.09M Ukupna količina 994,093,135.166607 994,093,135.166607 994,093,135.166607

Trenutačna tržišna kapitalizacija PaceTerminal je $ 137.16K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PACE je 994.09M, s ukupnom količinom od 994093135.166607. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 137.16K.