Paca AI (PACA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00157691 $ 0.00176158 24-satna najniža cijena $ 0.00157691 24-satna najviša cijena $ 0.00176158 Najviša cijena ikada $ 0.01178802 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.40% Promjena cijene (1D) -7.32% Promjena cijene (7D) +16.02%

Paca AI (PACA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00162363. Tijekom protekla 24 sata, PACAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00157691 i najviše cijene $ 0.00176158, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PACA je $ 0.01178802, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PACA se promijenio za -0.40% u posljednjih sat vremena, -7.32% u posljednjih 24 sata i +16.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Paca AI (PACA)

Tržišna kapitalizacija $ 1.22M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.95M Količina u optjecaju 753.69M Ukupna količina 1,200,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Paca AI je $ 1.22M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PACA je 753.69M, s ukupnom količinom od 1200000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.95M.