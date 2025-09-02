Više o PACA

Paca AI Logotip

Paca AI Cijena (PACA)

Neuvršten

1 PACA u USD cijena uživo:

$0.00162363
-7.30%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Paca AI (PACA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:59:20 (UTC+8)

Paca AI (PACA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

$ 0.00157691

$ 0.00176158

-0.40%

-7.32%

+16.02%

+16.02%

Paca AI (PACA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00162363. Tijekom protekla 24 sata, PACAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00157691 i najviše cijene $ 0.00176158, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PACA je $ 0.01178802, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PACA se promijenio za -0.40% u posljednjih sat vremena, -7.32% u posljednjih 24 sata i +16.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Paca AI (PACA)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Paca AI je $ 1.22M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PACA je 753.69M, s ukupnom količinom od 1200000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.95M.

Paca AI (PACA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Paca AI u USD iznosila je $ -0.000128417834295939.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Paca AI u USD iznosila je $ -0.0003257456.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Paca AI u USD iznosila je $ +0.0009444410.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Paca AI u USD iznosila je $ +0.000532699014689938.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000128417834295939-7.32%
30 dana$ -0.0003257456-20.06%
60 dana$ +0.0009444410+58.17%
90 dana$ +0.000532699014689938+48.83%

Što je Paca AI (PACA)

Alpaca Network is an on-ramp for AI agents, decentralized R&D lab and marketplace for Artificial Intelligence (AI). The project is focused on making AI more accessible and affordable by creating a platform for collaboration between AI developers and users. The marketplace allows developers to share their models and tools, while users can access these resources to complete tasks or build new AI solutions. The project's goal is to democratize AI technology and make it accessible to a wider range of individuals and businesses.

Paca AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Paca AI (PACA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Paca AI (PACA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Paca AI.

Provjerite Paca AI predviđanje cijene sada!

PACA u lokalnim valutama

Paca AI (PACA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Paca AI (PACA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PACA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Paca AI (PACA)

Koliko Paca AI (PACA) vrijedi danas?
Cijena PACA uživo u USD je 0.00162363 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PACA u USD?
Trenutačna cijena PACA u USD je $ 0.00162363. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Paca AI?
Tržišna kapitalizacija za PACA je $ 1.22M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PACA?
Količina u optjecaju za PACA je 753.69M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PACA?
PACA je postigao ATH cijenu od 0.01178802 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PACA?
PACA je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PACA?
24-satni obujam trgovanja za PACA je -- USD.
Hoće li PACA još narasti ove godine?
PACA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PACA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
