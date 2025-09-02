Ozone Metaverse ($OZONE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01610092$ 0.01610092 $ 0.01610092 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

Ozone Metaverse ($OZONE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $OZONEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $OZONE je $ 0.01610092, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $OZONE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ozone Metaverse ($OZONE)

Tržišna kapitalizacija $ 172.88K$ 172.88K $ 172.88K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 172.88K$ 172.88K $ 172.88K Količina u optjecaju 1.11B 1.11B 1.11B Ukupna količina 1,105,810,243.658 1,105,810,243.658 1,105,810,243.658

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ozone Metaverse je $ 172.88K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $OZONE je 1.11B, s ukupnom količinom od 1105810243.658. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 172.88K.